Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından olay şampiyonluk kehaneti. Yüzde vererek açıkladı
06.04.2026 13:40
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı son dakikada mağlup etmesinin ardından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası iki dev maça sahne oldu.
Trabzonspor, lider Galatasaray'ı Onuachu ve Nwaiwu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu ve rakibiyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürdü.
Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı son dakikada bulduğu penaltı golüyle yenerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi ve şampiyonluk için yeniden umutlandı.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve şampiyonluk tahmini yaptı.
İşte Dilmen'in sözleri:
"FENERBAHÇE MAÇLARINI 88'DEN SONRA İZLEYİN"
"Fenerbahçe bir penaltıyla maçı kazandı. Tedesco, Samsunspor maçının ardından 'Son dakikada gelen gol bizi canlandıracak' demişti. Yine öyle bir gol geldi. Fenerbahçe'nin maçlarını 88. dakikadan sonra izleyin. Daha hareketli oluyor."
"BEŞİKTAŞ BEKLENTİMİN ALTINDAYDI"
"Beşiktaş benim beklediğimin çok altındaydı. Ancak Beşiktaş 3-4 iyi transferle seneye şampiyonluk yarışında olur. İptal edilen golde ofsayt kararı doğruydu ama Beşiktaş savunmasının orada da hatası vardı."
"Galatasaray kazanırsa yüzde 70 Galatasaray şampiyon olur. Eğer kazanırsa… Zor bir maç oynuyor (Göztepe) ben kaybedeceğini düşünmüyorum."
ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
"Ben, Fenerbahçe'nin 2 maç üst üste kazanacağını düşünüyorum. Rize maçı çok zor geçer, onu söyleyeyim. Kayseri'yi yener.... Göztepe'yi geçerse Galatasaray, yüzde 70 şampiyon olur."