Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Heyecan dolu derbinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak. Kupaya grup maçlarından dahil olan iki takım, derbide 3 puanı alabilmek için mücadele edecek. Türkiye Kupası şampiyonluklarında Fenerbahçe'nin 7, Beşiktaş'ın 11 kupası bulunuyor. Kupada Fenerbahçe'ye karşı üstün olan Beşiktaş, zorlu Kadıköy deplasmanından 3 puan almaya çalışacak. Fenerbahçe ise taraftarı önünde Beşiktaş'ı yenip turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?