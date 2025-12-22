Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Heyecan dolu derbinin muhtemel 11'leri
22.12.2025 10:18
Son Güncelleme: 23.12.2025 10:59
AA
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası'na grup maçlarından dahil olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçta derbide karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tam 9 eksik bulunuyor. Beşiktaş'ta ise 5 oyuncu derbide forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak. Kupaya grup maçlarından dahil olan iki takım, derbide 3 puanı alabilmek için mücadele edecek. Türkiye Kupası şampiyonluklarında Fenerbahçe'nin 7, Beşiktaş'ın 11 kupası bulunuyor. Kupada Fenerbahçe'ye karşı üstün olan Beşiktaş, zorlu Kadıköy deplasmanından 3 puan almaya çalışacak. Fenerbahçe ise taraftarı önünde Beşiktaş'ı yenip turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki muhtemel 11'ler şöyle:
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tiknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Orkun Köçü, Cerny, Abraham
İKİ TAKIMDA DA HÜCÜMDA EKSİKLER VAR
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta derbi öncesinde takımlarının gol yollarındaki önemli kozları çeşitli nedenlerden dolayı formalarından uzak kalacak.
Bu sezonun geride kalan diliminde tüm kulvarlarda 54 gol kaydeden sarı-lacivertlilerde, 29 golde, bu akşamki maçta forma giyemeyecek 4 hücum oyuncusunun imzası var.
Siyah-beyazlılar ise erken veda ettiği Avrupa kupaları ve zirvenin gerisine düştüğü Süper Lig'de toplam 40 kez rakip ağları havalandırırken, bu gollerin 11'ini kaydeden 3 isim, zorlu karşılaşmada görev alamayacak.
FENERBAHÇE'NİN 7, BEŞİKTAŞ'IN 11 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.
Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
FENERBAHÇE DERBİYE 9 EKSİKLE ÇIKACAK
Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU DERBİDE YOK
Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.