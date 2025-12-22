Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı
22.12.2025 10:18
AA
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası'na grup maçlarından dahil olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçta derbide karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tam 9 eksik bulunuyor. Beşiktaş'ta ise 5 oyuncu derbide forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak. Kupaya grup maçlarından dahil olan iki takım, derbide 3 puanı alabilmek için mücadele edecek. Türkiye Kupası şampiyonluklarında Fenerbahçe'nin 7, Beşiktaş'ın 11 kupası bulunuyor. Kupada Fenerbahçe'ye karşı üstün olan Beşiktaş, zorlu Kadıköy deplasmanından 3 puan almaya çalışacak. Fenerbahçe ise taraftarı önünde Beşiktaş'ı yenip turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki muhtemel 11'ler şöyle:
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tiknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Orkun Köçü, Cerny, Abraham
FENERBAHÇE'NİN 7, BEŞİKTAŞ'IN 11 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.
Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
FENERBAHÇE DERBİYE 9 EKSİKLE ÇIKACAK
Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU DERBİDE YOK
Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.