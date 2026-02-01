Fenerbahçe bitiriyor derken, kulüp CEO'su transferi açıkladı. Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Bu esnada İspanya La Liga devi Atletico Madrid, Fenerbahçe ile aynı teklifi Atalanta'ya sundu ve kulüpler arası anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe de bu durum sonrası Lookman'a yaptığı yıllık 9 milyon euro maaş teklifini 11 milyon euro'ya yükseltmişti.

Atalanta'nın Fenerbahçe'den teminat istemesi ve Atletico'dan gelen teklifi de kabul etmesi nedeniyle transfer zora girdi.