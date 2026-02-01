Fenerbahçe bitiriyor derken, kulüp CEO'su transferi açıkladı. Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu
01.02.2026 17:07
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği Ademola Lookman için Atalanta'dan resmi açıklama geldi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest ile eşleşen ve Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de transfer için hareketli günler yaşanıyor.
Son olarak Angers'tan santrfor Sidiki Cherif'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad'dan N'Golo Kante ve Atalanta'dan Ademola Lookman için yoğun çaba sarf ediyordu.
LOOKMAN'DA İSTENEN OLMADI
Kante için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Ademola Lookman transferinde ise istediği sonucu alamadı.
Hem Atalanta hem de Lookman ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, İtalyan kulübünün istediği teminat belgesi nedeniyle transferde çözüm arayışına girmişti.
TRANSFERDE NELER OLDU?
Bu esnada İspanya La Liga devi Atletico Madrid, Fenerbahçe ile aynı teklifi Atalanta'ya sundu ve kulüpler arası anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe de bu durum sonrası Lookman'a yaptığı yıllık 9 milyon euro maaş teklifini 11 milyon euro'ya yükseltmişti.
Atalanta'nın Fenerbahçe'den teminat istemesi ve Atletico'dan gelen teklifi de kabul etmesi nedeniyle transfer zora girdi.
KULÜP, TRANSFERİ AÇIKLADI
Oyuncuyla görüşen Atletico Madrid, yıllık 6 milyon euro maaş karşılığında Lookman ile de anlaşmaya vardı.
Atalanta CEO'su Luca Percassi, Ademola Lookman'ın Atletico Madrid'e transfer olduğunu ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağını açıkladı.
"ATLETICO İLE SÖZLÜ OLARAK ANLAŞTIK"
Percassi'nin açıklamasında, "Lookman adına Atletico Madrid ile tüm ayrıntılar için sözlü olarak anlaştık. Şimdi bu transferleri resmileştirmeye geçiyoruz. Biraz zaman alacak ama her şey yolunda giderse çok yakında tamamlanacak." dedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Atalanta formasıyla 19 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.