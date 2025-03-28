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Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti)

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Bodrum FK'ya konuk oldu. Sarı - lacivertliler, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti. İşte karşılaşmadan öne çıkanlar ve tüm ayrıntılar..

Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu. Grey Beton Bodrum Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadele, sarı - lacivertlilerin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 2

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti. Bodrum FK'nın golleri ise 31. dakikada penaltıdan Puscas ve 85. dakikada Fredy'den geldi.

Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 3

Bu skorun ardından puanını 65'e yükselten Fenerbahçe, 2. sırada devam etti ve Beşiktaş - Galatasaray maçını beklemeye geçti. Bodrum FK ise 30 puanla 15. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 4

Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Bodrum FK ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

4' Bodrum FK'da Musah, Talisca'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

5' GOL! Fenerbahçe, 1-0 öne geçti! Sarı - lacivertlilerde rakip ceza alanında kafalardan seken topu Milan Skriniar tamamladı ve takımını öne geçirdi.

30' PENALTI! Bodrum FK penaltı kazandı. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem, Anderson Talisca'nın topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

31' GOL! Bodrum FK skoru 1-1'e getirdi! Topun başına geçen Puscas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

33' GOL! Fenerbahçe 2-1 öne geçti! Sarı - lacivertlilerde gelişen atakta Youssef En-Nesyri'nin içeriye çevirdiği topu arka direkte Oğuz Aydın tamamladı ve skor 2-1'e geldi.

36' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Sarı - lacivertlilerin sağ kanattan gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin ortasını karşılamakta güçlük çeken kaleci Rüzgar'ın hamlesi, Sebastian Szymanski'nin önüne düştü. Polonyalı futbolcu, kafasıyla tamamladı ve sarı - lacivertliler 3-1 öne geçti.

45' GOL! Fenerbahçe farkı 3 yaptı! Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinte topla buluşan Mert Müldür, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 4-1 oldu.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

56' Okita, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

72' Fenerbahçe'de Talisca, Szymanski ve En-Nesyri oyundan çıktı. Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Maximin oyuna girdi.

85' GOL! Bodrum FK farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan orta altı pasa indi. Fredy, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 6

Jose Mourinho'nun ekibinde 3 eksik vardı. Sakatlıkları süren Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos bu maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 7

Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle deplasman tribünündeki yerini alamadı.

Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 8

İLK 11'LER

Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puscas.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Szymanski, Flip Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.

Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 9
Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 10
Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 11
Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 12
Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 13
Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 14
Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 15
Fenerbahçe, Bodrum'da dört golle kazandı (Maç özeti) - 16
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