Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Bodrumspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında son dakikada yediği golle mücadeleden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, önemli bir puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe bu hafta Bodrumspor'u yenmek ve moral bulmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?