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Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrumspor ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu akşam taraftarı önünde Bodrumspor'u yenmek ve puan durumunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Bodrumspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında son dakikada yediği golle mücadeleden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, önemli bir puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe bu hafta Bodrumspor'u yenmek ve moral bulmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

FENERBAHÇE-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

FENERBAHÇE ZİRVEDEN 8 PUAN GERİDE

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.

Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de bu akşam takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 5

İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez bu akşam karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

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