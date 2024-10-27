Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrumspor ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu akşam taraftarı önünde Bodrumspor'u yenmek ve puan durumunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Bodrumspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında son dakikada yediği golle mücadeleden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, önemli bir puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe bu hafta Bodrumspor'u yenmek ve moral bulmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?