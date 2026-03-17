Fenerbahçe, büyük fırsat peşinde! Yeni sezonun ilk transferi şeklinde açıklandı
17.03.2026 18:43
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına da şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı isim belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de son düzlüğe girilirken zirve yarışında yer alan ekiplerden Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başlandı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus'a rotasını çevirdi.
JUVENTUS SATMAK İSTİYOR
Fichajes'in haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Leipzig'de bulunan ancak zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus'a kiralanan Lois Openda için harekete geçti.
Haberin devamında Serie A devinin 44 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı golcü oyuncunun performansından memnun olmadığı ve yatırımının en azından bir bölümünü kurtarmak için Openda'yı satmaya sıcak baktığı kaydedildi.
EN CİDDİ ADAY FENERBAHÇE
Openda ile ilgilenen kulüpler arasında en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu yazıldı. Belçikalı futbolcunun Türkiye'de yeniden parlayabileceği ve daha önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve öz güven kazanmayı hedefleyen hücum oyuncusunun da bu transferi ciddi şekilde düşündüğü aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Juventus formasıyla 33 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.