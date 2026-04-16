Fenerbahçe-ÇAYKUR Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe liderlik için sahaya çıkacak
16.04.2026 13:21
Aydın Kayar
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ÇAYKUR Rizespor ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Lig'de Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirerek adım adım şampiyonluğa yaklaşan Fenerbahçe, ÇAYKUR Rizespor karşısında kazanmak ve Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmak istemiyor.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde ÇAYKUR Rizespor karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Süper Lig'de 66 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe, ÇAYKUR Rizespor'u mağlup etmesi halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Peki, Fenerbahçe-ÇAYKUR Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın ÇAYKUR Rizespor'u ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.
Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.
FENERBAHÇE'DE 2 OYUNCU EKSİK
Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
DERBİ ÖNCESİ TAM 7 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.