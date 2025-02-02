Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde Çaykur Rizespor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe, 4 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor maçında ise gözler yeni transferlerde olacak. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?