Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile 3 puan için karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, geride kalan haftalarda oynadığı 20 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanmak ve Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde Çaykur Rizespor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe, 4 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor maçında ise gözler yeni transferlerde olacak. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?