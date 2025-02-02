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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile 3 puan için karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, geride kalan haftalarda oynadığı 20 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanmak ve Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan - 1

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde Çaykur Rizespor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe, 4 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor maçında ise gözler yeni transferlerde olacak. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan - 2

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan - 3

FENERBAHÇE 3 PUAN HEDEFLİYOR

Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe bu akşam Çaykur Rizespor karşısında kazanmak ve Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan - 4

3 İSİM EKSİK ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek.

TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in durumu ise maç saatinden önce netlik kazanacak.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan - 5

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında.


Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan - 6

GÖZLER YOUSSEF EN NESYRİ'YE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Youssef En-Nesyri'de olacak.

Faslı forvet, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.

Ligde ve Avrupa'da üst üste 3 maçtır gol atan En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olacak.

Golcü futbolcu bu sezon 12'si ligde resmi maçlarda 17 gol sevinci yaşadı.

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