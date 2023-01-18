Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe yarın akşam Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak. Hem ligde hem de kupada bir sürpriz yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenerek bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN KUPA PERFORMANSI
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 1 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda'yı ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performansa imza atmıştı.
Portekizli teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısında daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'in de Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.
Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı.
Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, yarın oynaması durumunda 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından forma giymiş olacak.