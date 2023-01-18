Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe yarın akşam Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak. Hem ligde hem de kupada bir sürpriz yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenerek bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?