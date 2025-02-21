Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a iki kötü haber

"Bazı oyuncuları Avrupa'da kullanamadık ama lig için önemli kadroya sahibiz. Bu avantajımızı da en iyi şekilde kullanarak şampiyonluğa ulaşırız. İşin gerçeklerinden biri de her zaman istediğiniz oyuncuyu getirememeniz. Bazen verdiğiniz para, bonservis bile yetmiyor. Futbolcular Avrupa'daki ilk 5 ligde oynamayı istiyor. Bizim gibi takımların en büyük şanssızlıklarından biri de bu."