Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a iki kötü haber
UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda ettikleri maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Morata ve Jakobs'un oynamasının zor olduğunu açıkladı. Buruk, Yunus Akgün'ün ise idmanlara başlayacağını ifade etti.
UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Buruk, Ismail Jakobs ve Alvaro Morata'nın Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağını dile getirdi.