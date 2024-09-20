Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum: Ziyech ve Icardi oynayacak mı? (Muhtemel 11)

BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY, 3 MAÇTA FENERBAHÇE'DEN GOL YEMEDİ

Barış Alper Yılmaz, son 4 Süper Lig maçında 4 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.



Milli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında 1'er gol kaydederek takımın son 4 galibiyetinde önemli rol oynadı.



Galatasaray, Okan Buruk'un takımın başında olduğu dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi.



Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk ile çıktığı 4 lig maçında Fenerbahçe'yi 2 kez 3-0 mağlup etti.



Ezeli rakibiyle 1 maçta da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sadece geçen sezon 1-0 kaybettiği karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.