Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum: Ziyech ve Icardi oynayacak mı? (Muhtemel 11)
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Takıma katılan ve oynamak isteyen Icardi'nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek. İşte ayrıntılar ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak 6. hafta mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.
Fenerbahçe, ise 13 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.