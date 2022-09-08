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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında bu akşam Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Fenerbahçe kendi taraftarı önünde kazanmak istiyor. Zorlu mücadeleyi Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı izlenecek?

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 17:55 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 18:36

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 1

-Dinamo Kiev maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, bu sefer rövanşı almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 2

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 3

FENERBAHÇE-KİEV MAÇINA MACAR HAKEM

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında bu akşam saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Macaristan Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek.

Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 4

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Dinamo Kiev karşısındaki ilk 11'i şöyle;

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Garmash, Buyalskiy

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 5

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 247. MAÇI

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 6

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için yazdırdığı 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 7

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev

15 Eylül Rennes-Fenerbahçe

6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca

13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe

27 Ekim Fenerbahçe-Rennes

3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 8

FENERBAHÇE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin de bulunduğu B grubunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fransa ekibi Rennes ve Kıbrıs ekibi AEK Larnaca bulunuyor.

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