Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, bu sefer rövanşı almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda?