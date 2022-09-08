Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? Jorge Jesus'un ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 17:55 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 18:36
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, bu sefer rövanşı almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.
Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında bu akşam saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek.
Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Dinamo Kiev karşısındaki ilk 11'i şöyle;
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Garmash, Buyalskiy
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için yazdırdığı 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.
8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev
15 Eylül Rennes-Fenerbahçe
6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca
13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe
27 Ekim Fenerbahçe-Rennes
3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin de bulunduğu B grubunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fransa ekibi Rennes ve Kıbrıs ekibi AEK Larnaca bulunuyor.