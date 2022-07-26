Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine edildi.