Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi grup maçları bu akşam oynanacak mücadelelerle başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev'le zorlu bir mücadeleye çıkacak.

En son Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Kiev, bu akşam Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?