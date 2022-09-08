Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi)

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 15:07
UEFA Avrupa Ligi grup maçları bu akşam oynanacak mücadelelerle başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev'le zorlu bir mücadeleye çıkacak.
En son Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Kiev, bu akşam Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.
Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında bu akşam saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek.
Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Dinamo Kiev karşısında saha sürmesi beklenen 11 şöyle;
Jorge Jesus'un takımını; Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Alioski, İrfan, Valencia, Pedro on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için yazdırdığı 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.
8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev
15 Eylül Rennes-Fenerbahçe
6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca
13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe
27 Ekim Fenerbahçe-Rennes
3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe