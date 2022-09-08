NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarına taraftarı önünde iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Dinamo Kiev'den Şampiyonlar Ligi rövanşını almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 15:07

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi grup maçları bu akşam oynanacak mücadelelerle başlıyor. Temsilcimiz bu akşam UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev'le zorlu bir mücadeleye çıkacak.

En son Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen ve Kiev, bu akşam Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 2

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 3

FENERBAHÇE-KİEV MAÇINA MACAR HAKEM

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında bu akşam saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Macaristan Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek.

Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 4

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Dinamo Kiev karşısında saha sürmesi beklenen 11 şöyle;

Jorge Jesus'un takımını; Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Alioski, İrfan, Valencia, Pedro on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 5

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 247. MAÇI

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 6

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için yazdırdığı 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 7

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev

15 Eylül Rennes-Fenerbahçe

6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca

13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe

27 Ekim Fenerbahçe-Rennes

3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER