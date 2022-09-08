Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta Dinamo Kiev'i sahasında ağırlayacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Avrupa başarısı sağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde ilk hedef gruplara 3 puanla başlamak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.

Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?