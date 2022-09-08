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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın zorlu ekibi Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin rövanşını Dinamo Kiev'den almak isteyen Fenerbahçe, hem gruplara iyi başlamak hem de taraftarını mutlu etmek için sahada olacak. Kritik mücadele öncesi maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 10:07

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 1

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz bu hafta Dinamo Kiev'i sahasında ağırlayacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Avrupa başarısı sağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde ilk hedef gruplara 3 puanla başlamak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.

Peki, -Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 2

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe,  bugün (8 Eylül Perşembe) Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI CANLI ANLATIM

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 3

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Shaparenko, Shepelev, Karavaev, Buyalskyi, Tsygankov, Vanat

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 4

BATSHUAYİ İLK KEZ SARI-LACİVERTLİ FORMAYI TERLETECEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek.

Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 5

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU UEFA LİSTESİNDE YER ALMADI

UEFA'nin internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 6

SERDAR AZİZ, KİEV MAÇI İLE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara dönecek.

Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak.

Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 7

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 8

MÜCADELEYİ MACAR HAKEM YÖNETECEK

UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı ilk karşılaşmayı Macaristan Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek.

Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 9

AVRUPA'DA 247. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında  yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı) - 10

Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.

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