Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 10:07
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta Dinamo Kiev'i sahasında ağırlayacak.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Avrupa başarısı sağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde ilk hedef gruplara 3 puanla başlamak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.
Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, bugün (8 Eylül Perşembe) Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.
Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Valencia
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Shaparenko, Shepelev, Karavaev, Buyalskyi, Tsygankov, Vanat
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek.
Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.
UEFA'nin internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara dönecek.
Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak.
Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat
Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai
Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.
UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı ilk karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek.
Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.