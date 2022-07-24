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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçı)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Mücadele İstanbul'da oynanacak. İlk maçta 0-0'lık skorla sahadan ayrılan Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev- Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının canlı anlatımı haberimizde...

Haberler - ntv.com.tr 24.07.2022 - 16:52 | Son Güncelleme : 24.07.2022 - 17:23

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçı) - 1

UEFA 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan , ikinci maç için avantaj sağladı.

Miejski Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada rakip yarı alanda daha fazla göründü. Net olmayan birkaç pozisyonda sonuca gidemeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçı) - 2

İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı. Oyuncu değişiklikleriyle oyun üstünlüğünü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, özellikle son 20 dakikalık bölümde rakibini kendi sahasına hapsetti. Bu bölümde bazı önemli pozisyonlar yakalayan ancak bunları golle sonuçlandıramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçı) - 3

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine edildi.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçı) - 4

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında İstanbul'da Dinamo Kiev'i konuk edecek. 

Karşılaşma 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak. 

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rövanş maçını İtalya Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.

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