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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B grubu)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda bu hafta Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül'de başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ise Avrupa'nın en büyük turnuvaları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi gruplarına güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 12:36

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B grubu) - 1

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz bu hafta Dinamo Kiev'i sahasında ağırlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Avrupa başarısı sağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde ilk hedef gruplara 3 puanla başlamak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B grubu) - 2

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B grubu) - 3

BATSHUAYİ İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve çabukluk organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ile bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin İngiltere temsilcisi Chelsea'den transfer ettiği Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B grubu) - 4

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU UEFA LİSTESİNDE YER ALMADI

UEFA'nin internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B grubu) - 5

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

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