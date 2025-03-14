Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum

10. TÜRKİYE: 43.900 PUAN

Fenerbahçe'nin karşılaşmayı kazanmasıyla Türkiye'nin ülke puanı 43 bin 900'e yükseldi.



Viktoria Plzen'in İtalya temsilcisi Lazio iel berabere kalması sonrası Türkiye 10. sırada kaldı. Viktoria Plzen turnuvadan elense de Çekya ülke sıralamasında sezonu 9. tamamlamış oldu.