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Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Ülke puanı sıralamasındaki son durum Fenerbahçe’nin Avrupa’ya veda etmesiyle gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin elenmesiyle birlikte 2024-2025 sezonunda Avrupa’da mücadele eden Türk takımı kalmadı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde 3-1 kaybettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a, uzatmalara götürdüğü maçta penaltılarla kaybetti. Bu sonucun ardından UEFA Ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum

Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 1

Fenerbahçe, sahasında ilk maçta 3-1 yenildiği Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek maçı uzatmalara götürdü. 

Fenerbahçe'nin penaltı atışlarıyla Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle ülke puanı da netleşti. 

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Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 2

10. TÜRKİYE: 43.900 PUAN

Fenerbahçe'nin karşılaşmayı kazanmasıyla Türkiye'nin ülke puanı 43 bin 900'e yükseldi. 

Viktoria Plzen'in İtalya temsilcisi Lazio iel berabere kalması sonrası Türkiye 10. sırada kaldı. Viktoria Plzen turnuvadan elense de Çekya ülke sıralamasında sezonu 9. tamamlamış oldu.

Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 3

9.ÇEKYA: 44.100 PUAN

Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 4

8.BELÇİKA: 56.850 PUAN



Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 5

7.PORTEKİZ: 62.267 PUAN




Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 6

6.HOLLANDA: 67.150 PUAN




Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 7

5.FRANSA: 71.024 PUAN




Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 8

4.ALMANYA: 85.519 PUAN




Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 9

3.İSPANYA: 91.599 PUAN




Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 10

2.İTALYA: 95.107 PUAN




Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum - 11

1.İNGİLTERE: 109.196 PUAN




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