Fenerbahçe elendi: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum
UEFA Ülke puanı sıralamasındaki son durum Fenerbahçe’nin Avrupa’ya veda etmesiyle gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin elenmesiyle birlikte 2024-2025 sezonunda Avrupa’da mücadele eden Türk takımı kalmadı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde 3-1 kaybettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a, uzatmalara götürdüğü maçta penaltılarla kaybetti. Bu sonucun ardından UEFA Ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum
Fenerbahçe, sahasında ilk maçta 3-1 yenildiği Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek maçı uzatmalara götürdü.
Fenerbahçe'nin penaltı atışlarıyla Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle ülke puanı da netleşti.