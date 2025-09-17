NTV.COM.TR

Fenerbahçe erteleme maçı için sahada! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Sarı lacivertli takımın, Süper Lig 1. haftasında çıkacağı Alanyaspor maçı ertelenmişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleleri nedeniyle ertelenen maçlar için yeni tarihler belli oldu. Fenerbahçe, Alanyaspor'u yeni müsabaka tarihinde konuk ediyor. İşte, Fenerbahçe erteleme maçı canlı yayın bilgisi...

Fenerbahçe erteleme maçı için sahada! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi play-off maçlarındaki yenilgisi ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde serüvenine devam edecek. Sarı lacivertli ekibin Avrupa'daki karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig'de bazı karşılaşmaları ertelenmişti. TFF ertelenen maçların yeni tarihini açıkladı. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe erteleme maçı için sahada! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertli takım, Süper Lig 1. haftada ertelenen Alanyaspor maçına 17 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de çıkıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıkları ise Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar.

Fenerbahçe erteleme maçı için sahada! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftası çıktığı Trabzonspor maçını 1-0 galip tamamlamıştı. Alanyaspor da aynı hafta Konyaspor ile eşleşti ve maçı 1-2 kazandı.

Lig'de Alanyaspor ile 19. kez karşılaşcak olan Fenerbahçe, bu maçların 11'ini galip bitirdi. 3'ünü de Alanyaspor kazandı. İki takım İstanbul'da 9 lig maçına çıktı. Bunların 5'ini sarı lacivertli takım, 1'ini de Alanyaspor galibiyetle noktalamıştı.

