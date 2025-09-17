Fenerbahçe erteleme maçı için sahada! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Sarı lacivertli takımın, Süper Lig 1. haftasında çıkacağı Alanyaspor maçı ertelenmişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleleri nedeniyle ertelenen maçlar için yeni tarihler belli oldu. Fenerbahçe, Alanyaspor'u yeni müsabaka tarihinde konuk ediyor. İşte, Fenerbahçe erteleme maçı canlı yayın bilgisi...
Şampiyonlar Ligi play-off maçlarındaki yenilgisi ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde serüvenine devam edecek. Sarı lacivertli ekibin Avrupa'daki karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig'de bazı karşılaşmaları ertelenmişti. TFF ertelenen maçların yeni tarihini açıkladı. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?