Fenerbahçe erteleme maçı için sahada! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftası çıktığı Trabzonspor maçını 1-0 galip tamamlamıştı. Alanyaspor da aynı hafta Konyaspor ile eşleşti ve maçı 1-2 kazandı.



Lig'de Alanyaspor ile 19. kez karşılaşcak olan Fenerbahçe, bu maçların 11'ini galip bitirdi. 3'ünü de Alanyaspor kazandı. İki takım İstanbul'da 9 lig maçına çıktı. Bunların 5'ini sarı lacivertli takım, 1'ini de Alanyaspor galibiyetle noktalamıştı.