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Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek. İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi. Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesi maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Öte yandan Jose Mourinho’nun ligde şans vermediği isimlere kupada şans vermesi bekleniyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. İşte, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı hakkında bilgiler...

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Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasına Erzurumspor FK karşısında çıkacak.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak mücadele, A Spor'dan canlı ekranlara gelecek.

Karşılaşmayı Adana Deniz Kayatepe yönetirken, yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Samet Özkul üstlenecek.

Mücadelede dördüncü hakem olarak Mehmet Ali Özer görev alacak.

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

KADRODA ROTASYON BEKLENİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

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