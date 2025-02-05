Fenerbahçe-Erzurumspor FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe kupada galibiyet hedefliyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek. İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi. Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesi maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Öte yandan Jose Mourinho’nun ligde şans vermediği isimlere kupada şans vermesi bekleniyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. İşte, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı hakkında bilgiler...