Fenerbahçe-Erzurumspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe kupada galibiyet hedefliyor
05.02.2026 09:47
AA
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki 3. maçında sahasında Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'nda geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Fenerbahçe, grubunda 3 puanla 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe rakibi Erzurumspor'u kupada yenmek ve grubunda üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Erzurumspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Erzurumspor ile heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Türkiye Kupası'nda 3 puanı bulunan Fenerbahçe, Erzurumspor taraftarının desteğiyle yenmek ve puanını yükseltmek istiyor. Fenerbahçe'de 4 isim Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe-Erzurumspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE 5. SIRADA
Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, bu akşam kadroda yer alamayacak.