Fenerbahçe-Erzurumspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe kupada galibiyet hedefliyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Erzurumspor ile heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Türkiye Kupası'nda 3 puanı bulunan Fenerbahçe, Erzurumspor taraftarının desteğiyle yenmek ve puanını yükseltmek istiyor. Fenerbahçe'de 4 isim Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe-Erzurumspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?