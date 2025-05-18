Fenerbahçe - Eyüpspor: İlk 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u ağırlıyor.
Fenerbahçe gittikçe tükenen şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşımaya çalışacak.
Sarı lacivertliler 36. hafta maçında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe gittikçe tükenen şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşımaya çalışacak.
Sarı lacivertliler 36. hafta maçında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe'de Amrabat ve İsmail Yüksek cezalı. Mert Hakan Yandaş geçirdiği ameliyatın ardından taburcu olsa da tedavisi sürüyor.
Saint Maximin de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Süper Lig'de aynı anda başlayacak maçlarda Galatasaray'ın yenilir, Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.
Sarı lacivertliler 2 hafta önce Beşiktaş mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını zora soktu, sonrasında Başakşehir'i 4-1 yendi.
Haftaya 6. sırada giren Eyüpspor'sa Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürmek için sahaya çıkacak.
Ülker Stadı'nda saat 19'da başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.
Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam.