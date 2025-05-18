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Fenerbahçe - Eyüpspor: İlk 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u ağırlıyor.

Fenerbahçe - Eyüpspor: İlk 11'ler - 1

Fenerbahçe gittikçe tükenen şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşımaya çalışacak.

Sarı lacivertliler 36. hafta maçında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe - Eyüpspor: İlk 11'ler - 2

Fenerbahçe'de Amrabat ve İsmail Yüksek cezalı. Mert Hakan Yandaş geçirdiği ameliyatın ardından taburcu olsa da tedavisi sürüyor.

Saint Maximin de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Eyüpspor: İlk 11'ler - 3

Süper Lig'de aynı anda başlayacak maçlarda Galatasaray'ın yenilir, Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.

Fenerbahçe - Eyüpspor: İlk 11'ler - 4

Sarı lacivertliler 2 hafta önce Beşiktaş mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını zora soktu, sonrasında Başakşehir'i 4-1 yendi.

Haftaya 6. sırada giren Eyüpspor'sa Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe - Eyüpspor: İlk 11'ler - 5

Ülker Stadı'nda saat 19'da başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.

Fenerbahçe - Eyüpspor: İlk 11'ler - 6

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam.

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