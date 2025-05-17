Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kader haftası
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Eyüpspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde geride kalan haftalarda 78 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala ikinci sıradaki yerini garantiledi. Galatasaray ise 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe, Galatasaray'ın mağlup olma ihtimaline karşı mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray ile puan farkı 8 olan Fenerbahçe'nin galibiyetten başka şansı bulunmazken, her türlü puan kaybında Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?