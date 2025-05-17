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Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kader haftası

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Eyüpspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde geride kalan haftalarda 78 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala ikinci sıradaki yerini garantiledi. Galatasaray ise 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe, Galatasaray'ın mağlup olma ihtimaline karşı mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kader haftası - 1

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray ile puan farkı 8 olan Fenerbahçe'nin galibiyetten başka şansı bulunmazken, her türlü puan kaybında Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kader haftası - 2

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kader haftası - 3

LİGİN İLK YARISINDAKİ MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ikas Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kader haftası - 4

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

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