Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kader haftası

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray ile puan farkı 8 olan Fenerbahçe'nin galibiyetten başka şansı bulunmazken, her türlü puan kaybında Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?