NTV.COM.TR

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u 2 golle mağlup etti.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti - 1

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti - 2

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Youssef En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Eyüpspor'un tek sayısı ise 90+4. dakikada Umut Meraş'tan geldi.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti - 3

Bu skorun ardından puanını 81'e yükselten Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Eyüpspor ise 50 puanla 6. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe gelecek hafta Hatayspor deplasmanına çıkacak. Eyüpspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti - 4

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

FENERBAHÇE 2-1 EYÜPSPOR

1' Maç başladı.

10' Eyüpspor, Robin Yalçın ile 1-0 öne geçti ancak ağları bulan top, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

27' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan yapılan ortaya hareketlenen Youssef En-Nesyri'nin tek vuruşu üstten auta gitti.

32' GOL! Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topu En-Nesyri kafasıyla tamamladı ve skor 1-0'a geldi.

41' Eyüpspor'da Emre Mor sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

53' Fenerbahçe'de Fred sarı kart gördü.

70' Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Oğuz Aydın çıktı, Edin Dzeko ile Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.

84' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Sarı - lacivertlilerde Edin Dzeko, hızlı hücumda 1'e 1 kaldığı rakibini ekarte edip kalecinin üstünden aşırtarak ağları buldu ve skoru 2-0'a getirdi.

90+4' GOL! Eyüpspor farkı 1'e indirdi! Caner Erkin'in ortaladığı topu Emre Akbaba arkaya aşırttı. Umut Meraş'ın dokunuşuyla top ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti - 5

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti - 6

3'Ü ZORUNLU 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, RAMS Başakşehir karşısında ilk 11'de görev verdiği Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek'ten sarı kart cezaları sebebiyle yararlanamadı. Mourinho, bu futbolcuların yerine Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'yi sahaya sürdü.

Başakşehir deplasmanında ilk 11'de oynayan isimlerden Diego Carlos, hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Alexander Djiku görev yaptı. Kaptan Edin Dzeko, ikas Eyüpspor maçına kulübede başlarken Youssef En-Nesyri ilk 11'e döndü.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısına Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Tadic, Talisca, En-Nesyri 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Edin Dzeko ve Cenk Tosun kulübedeki isimler oldu.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti - 7

6 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, ikas Eyüpspor'a karşı forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Diego Carlos ve İrfan Can Kahveci, maç kadrosunda yer almadı.

RAMS Başakşehir karşısında gördükleri kart nedeniyle cezalı duruma düşen İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat da Eyüpspor maçında takımlarını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti - 8

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor müsabakasına ilgi göstermedi.

Sezon boyunca iç saha maçlarında tribünleri dolduran sarı-lacivertliler, takımın şampiyonluk yarışından kopmasıyla müsabakaya olan ilgisini de kaybetti.

ikas Eyüpspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti - 9

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçını izlemek için Ülker Stadı'na gelen taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, maç öncesinde Fenerbahçeli futbolcuların isminin okunduğu anonsu da yuhaladı.

Tribünler, takımı da sahaya çıktığı anda protesto ederek ıslıkladı.

DAHA FAZLA GÖSTER