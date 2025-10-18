Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan için sahada
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 16 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, bu hafta Fatih Karagümrük karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
