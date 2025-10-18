Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan için sahada

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik var.



Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.



Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.