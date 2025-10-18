NTV.COM.TR

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan için sahada

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 16 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, bu hafta Fatih Karagümrük karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan için sahada - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan için sahada - 2

FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Samet Çavuş, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan için sahada - 3

8 MAÇTA 16 PUAN TOPLADI

Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor.

8 maçta 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Fatih Karagümrük ise sonuncu basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan için sahada - 4

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik var.

Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER