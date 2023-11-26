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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 13. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'in 13. haftasında maç eksiği nedeniyle 31 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, bu akşam Fatih Karagümrük'ü yenerek, yeniden liderliği devralmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 13. hafta) - 1

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, bu akşam kazandığı taktirde averaj üstünlüğüyle yeniden Galatasaray'ın önüne geçip, lider olacak. Peki, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 13. hafta) - 2

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 13. hafta) - 3

FENERBAHÇE, KARAGÜMRÜK MAÇIYLA ÇIKIŞ HEDEFLİYOR

Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, Karagümrük karşısında kazandığı taktirde averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önüne geçecek.

Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 13. hafta) - 4

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM EKSİK

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında henüz iyileşmeyen Becao ve sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutmadı. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacağına teknik ekip karar verecek.

Trabzonspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek ise bu maçta takıma dahil olacak.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 13. hafta) - 5

KARAGÜMRÜK'TE 4 İSİM SINIRDA

​​Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Milli maç arasında RAMS Başakşehir'le hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakayı da 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe maçı öncesinde herhangi bir eksik bulunmazken kart sınırında olan 4 oyuncu var. Sofiane Feghouli, Ryan Mendes, Otabek Shukurov ve Levent Mercan, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

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