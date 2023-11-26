Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 13. hafta)

KARAGÜMRÜK'TE 4 İSİM SINIRDA

​​Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.



Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.



Milli maç arasında RAMS Başakşehir'le hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakayı da 2-1 kazandı.



Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe maçı öncesinde herhangi bir eksik bulunmazken kart sınırında olan 4 oyuncu var. Sofiane Feghouli, Ryan Mendes, Otabek Shukurov ve Levent Mercan, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.