Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 13. hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'in 13. haftasında maç eksiği nedeniyle 31 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, bu akşam Fatih Karagümrük'ü yenerek, yeniden liderliği devralmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, bu akşam kazandığı taktirde averaj üstünlüğüyle yeniden Galatasaray'ın önüne geçip, lider olacak. Peki, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?