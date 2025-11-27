Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Kritik maçın muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Macaristan'ın zorlu ekiplerinden Ferencvaros ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında kazanmak ve gruplarda konumunu ilk 8'e doğru taşımak istiyor. Fenerbahçe'de bu akşam eksik olan 5 isim olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?