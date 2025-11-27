Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Kritik maçın muhtemel 11'leri
27.11.2025 13:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Macaristan'ın zorlu ekiplerinden Ferencvaros ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında kazanmak ve gruplarda konumunu ilk 8'e doğru taşımak istiyor. Fenerbahçe'de bu akşam eksik olan 5 isim olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u Kadıköy'de ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında kazanmak ve ilk 8 için şansını artırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, Duran
Ferencvaros: Dibusz, Raemaekers, Cisse, Szalai, Cadu, Toth, Keita, Zachariassen, Nagy, Yusuf, Varga
FENERBAHÇE SAHASINDA FARK YARATIYOR
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.
FENERBAHÇE 15, FERENCVAROS 3. SIRADA
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 5 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.
Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak.
Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.
SAVUNMA VE ORTA SAHADA EKSİKLER VAR
Fenerbahçe, eksikler nedeniyle Ferencvaros karşısında savunma hattını kurmakta güçlük çekiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, Jayden Oosterwolde'nin cezası, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı, Rodrigo Becao'nun ise listede olmaması nedeniyle savunmaya çözüm arıyor.
Fenerbahçe'nin, söz konusu eksikler nedeniyle kaptan Milan Skriniar'ın yanında savunma oyuncusu olarak Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, alternatifleri bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde eksikler nedeniyle savunmada oluşan problem, orta sahada da bulunuyor.
İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'nin yokluğunda orta saha göbeğinde problem yaşayan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz da listede yer almıyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, söz konusu eksikler nedeniyle Edson Alvarez'in yanında Marco Asensio'yu oynatması bekleniyor.