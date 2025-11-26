Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 3 puan için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekiplerinden Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor. Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak olan Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?