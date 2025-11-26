Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta
26.11.2025 09:35
AA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekiplerinden Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor. Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak olan Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Macaristan'ın formda ekibi Ferencvaros ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girerek direkt olarak adını play-off'lara yazdırmak isteyen Fenerbahçe, 3 puanı taraftarının da desteğiyle birlikte almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE 15. SIRADA
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.
FENERBAHÇE 5 KRİTİK EKSİK
Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.
Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak.
Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.
LEVENT MERCAN KADROYA ALINDI
Fenerbahçe'de Levent Mercan, UEFA listesine dahil edildi.
Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine sezon başında adı yazılmayan Levent, Cenk Tosun'un 2 ayı aşkın sürecek sakatlığı nedeniyle bu oyuncunun yerine listeye eklendi.
Levent, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Ferencvaros karşısında forma giyebilecek.