Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin kritik maçtaki muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Hollanda'nın zorlu ekibi Feyenoord ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda Feyenoord'a son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle sahasında kazanıp adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
