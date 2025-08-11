Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Hollanda'nın zorlu ekibi Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda Feyenoord'a son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle sahasında kazanıp adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Feyenoord ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hasretini sona erdirmek ve play-off turuna kalmak isteyen Fenerbahçe, 2-1'lik ilk maçında rövanşında Feyenoord'u sahasında yenmek ve bir üst tura yükselmek istiyor. Fenerbahçe alacağı her türlü 2 farklı galibiyette tur atlayan taraf olacak. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?