Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Feyenoord ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hasretini sona erdirmek ve play-off turuna kalmak isteyen Fenerbahçe, 2-1'lik ilk maçında rövanşında Feyenoord'u sahasında yenmek ve bir üst tura yükselmek istiyor. Fenerbahçe alacağı her türlü 2 farklı galibiyette tur atlayan taraf olacak. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?