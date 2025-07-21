Fenerbahçe - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç programı

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sarı-lacivertlilerin 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord oldu. Sarı-lacivertliler, lig aşamasına katılabilmek için önce Feyenoord eşleşmesinden galibiyet hedefleyecek. Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda ise Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için play-off oynayacak.