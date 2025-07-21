Fenerbahçe - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe’nin rakibi Hollanda’nın Feyenoord takımı oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi öncesinde Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi arasında Benfica, Club Brugge, Feyenoord, Rangers - Panathinaikos gibi takımlar yer alıyordu. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi durumunda adını play-off turuna yazdıracak. Peki Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
UEFA Şampiyonlar Ligi bu yıl 36 takımın katılımıyla düzenlenecek.Lig formatında düzenlenen Şampiyonlar Ligi’ne katılmak isteyen sarı-lacivertliler, Feyenoord’u mağlup etmeyi hedefliyor. Devler Ligi’ne katılacak son takımlar elemeyle belli olacak. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 4 iç saha, 4 deplasman karşılaşması oynayacak. Puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord’un kadrosunda Madj Moussa, İgor Paixao Quinten Timber gibi önemli oyuncular bulunuyor. Peki Fenerbahçe - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…