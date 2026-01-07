Fenerbahçe finale yükseldi, yıldız isme övgü yağdı! "Yusuf Fahir Baba gibi"

Ömer Üründül/Sabah: "Musaba takıma yeni gelmesine, arkadaşlarını tanımamasına rağmen etkili bir performans sergiledi. Bunun yanında iki golün de asistini yaptı. Kısacası başarılı oldu, taraftarı heyecanlandırdı. Buradan çıkan çok önemli bir sonuç var. Demek ki F.Bahçe'nin dün geceye kadar ileri ucunda ciddi problemler var. Samsun maçına da baktığımızda Duran güzel bir gol atmasına rağmen sahada çok az görünüyor. Günümüz futbolunda bir santrforun çok daha oyunun içinde olması gerekir. Kerem'deki problem net ortada. Hırslı, iyi şeyler yapmak için çabalıyor ama bir türlü çalımlarla rakip eksiltemiyor. Bana göre problemi fiziksel. Asensio kaliteli oyuncu ama o da kopuk kopuk oynuyor. İşte bu yüzden iki ön liberoyla defansa her zaman fazla yük biniyor. Ofansif girişimlerde de devamlılık sağlanamıyor."