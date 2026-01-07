Fenerbahçe finale yükseldi, yıldız isme övgü yağdı! "Yusuf Fahir Baba gibi"
07.01.2026 10:04
NTV - Haber Merkezi
Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor'u eleyerek finale yükselen Fenerbahçe için spor yazarları değerlendirmede bulundu.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Kırmızı-beyazlılarda Makoumbou, 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından sarı-lacivertliler, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu. Samsunspor ise turnuvaya veda etti.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Samsunspor'u eleyerek finale çıktığı karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı.
İşte öne çıkan yorumlar:
"ASIL SINAV CUMARTESİ GÜNÜ"
Ahmet Çakar/Sabah: "Asensio, görünen o ki bu sene Fenerbahçe'nin en yaratıcı ve önemli oyuncusu olacak. İkinci yarı maç biraz dengelendi ama pozisyon açısından Samsunspor yine çok gerideydi. Maçın sonlarına doğru da yine Musaba'nın akıl dolu asistiyle Duran maçı bitirdi. Asıl sınav cumartesi gecesi. Şu anda ligimizin tartışmasız en iyi iki takımı final maçı oynayacaklar. Gerçek sınav, takımların birbirini test etme maçı. Pozitif yönden söylüyorum Fenerbahçe eski Fenerbahçe değil. Ama maalesef Kerem de gol atmasına rağmen hâlâ istediğimiz Kerem değil."
"FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER BAŞARISIDIR"
İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Gecenin en çok konuşulan ismi ise hiç şüphesiz Musaba oldu. 5 milyon euro'ya böyle bir oyuncuyu kadroya katmak, Fenerbahçe adına gerçek bir transfer başarısıdır. Sarı-Lacivertli taraftarlar yeni kahramanlarını bulmuş olabilir. İlk maçında iki asistle geceyi tamamlayan Musaba, maç boyunca eski takımına zor anlar yaşattı. Aldığı her topla fark yarattı, oyunun temposunu yukarı çekti. İlk yarıda Fenerbahçe yakaladığı net fırsatları değerlendirebilseydi, maç çok daha erken kopabilirdi. Son dönemde oynanan maçlarla birlikte en belirgin gelişme ise oyunun hız kazanması oldu. Cumartesi günü bizi müthiş bir final bekliyor. Eğer Fenerbahçe kupayı kazanırsa, ligin de favorisi haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz..."
"İLERİ UÇTA PROBLEMLER VARMIŞ"
Ömer Üründül/Sabah: "Musaba takıma yeni gelmesine, arkadaşlarını tanımamasına rağmen etkili bir performans sergiledi. Bunun yanında iki golün de asistini yaptı. Kısacası başarılı oldu, taraftarı heyecanlandırdı. Buradan çıkan çok önemli bir sonuç var. Demek ki F.Bahçe'nin dün geceye kadar ileri ucunda ciddi problemler var. Samsun maçına da baktığımızda Duran güzel bir gol atmasına rağmen sahada çok az görünüyor. Günümüz futbolunda bir santrforun çok daha oyunun içinde olması gerekir. Kerem'deki problem net ortada. Hırslı, iyi şeyler yapmak için çabalıyor ama bir türlü çalımlarla rakip eksiltemiyor. Bana göre problemi fiziksel. Asensio kaliteli oyuncu ama o da kopuk kopuk oynuyor. İşte bu yüzden iki ön liberoyla defansa her zaman fazla yük biniyor. Ofansif girişimlerde de devamlılık sağlanamıyor."
"TEDESCO'NUN ELİNDE BİR FIRSAT VAR"
Emre Bol/Fotomaç: "Musaba sanki yıllardır çubukluyu giyiyor. Bence ilk maçına oranla harika bir performans ortaya koydu. Mevkisinin sol kanat olmasına karşın ters kanatta da iyi işler yaptı. Fenerbahçe takım alışkanlığı olarak Kerem üzerinden oyunu kuruyor. Oysa Musaba üzerinden oynansaydı daha olgun ataklar gelişebilirdi. Zaten top ne zaman onunla gelse Musaba'ya asist yazdı. Hep yazıyorum ama Kerem'de bendeki gayret yok ne yazık ki! Böylesine maliyetli bir oyuncunun taşın altına elini değil kafasını koyması gerekiyor. Gol atmasına rağmen performans olarak yetersiz kaldı. Belki dönünce Nene sağa Musaba sola tercihini kullanabilir Tedesco… Orta sahada İsmail Yüksek, stoperde Skriniar müthiş oynadılar. Bartuğ kötü günündeydi ama İsmail Samsunsporlu oyuncularla adeta tek başına savaştı. Geldiğinden bu yana derbi kaybetmeyen ancak Galatasaray'ı yenemeyen Tedesco'un eline bir fırsat geçti. Hem en önemli rakibini yenme hem de Fenerbahçe kariyerindeki ilk kupayı kaldırma şansı var."
"TEDESCO BU DURUMU SORGULAR"
Cem Dizdar/Fanatik: "Maç ‘Tam bir orta saha mücadelesi’ olarak durgun akıp giderken Musaba halı saha golüne benzer bir gol daha attırdı Jhon Duran’a ve maç bitti. Devamında Fenerbahçeli oyuncular daha uygun pozisyonda arkadaşları varken neden bu kadar yersiz şut denediler, bilinmez. ‘Herhalde Domeneco Tedesco ekibiyle bu durumu sorgular’ diye düşündüm maç biterken."
"ELİNİN AYAĞININ TİTREMESİ İLGİNÇ"
Gürcan Bilgiç/Sabah: "Maçın kendi heyecanı, tartısı olsa da gözler yeni transfer Musaba'nın üstündeydi. 69'da tabela kalktığında iki asist ile soyunma odası yürüyüşüne geçti genç oyuncu. Eğer karşı tarafta devam etseydi, bu maç böyle mi devam ederdi, Fenerbahçe lehine açık ara olan hücum dengeleri Samsunspor'dan yana döner miydi? Böylesine etkili ve fark yaratan bir transfer yaptılar. Musaba da ilk gösterisinde hırsını, isteğini ortaya koydu, kendini sakınmadı ve İstanbul'a dönerken Fenerbahçe taraftarlarına "işte bu" dedirtti. Jhon Duran ve Asensio'nun hücumu çok etkili yönettiklerini söylememiz lazım. Duran "harıl harıl" santrfor aranan dönemde paniğe gerek olmadığını gösteren performanstaydı. Daha arkadan gelecek Talisca, Semedo, Nene ve En-Nesyri var. Dün cezalı Fred ile sakatlığı yeni atlatan Alvarez de yoklardı. Fenerbahçe'nin potansiyelinin ve limitinin tahmin edilemeyeceği bir periyot var önümüzde. Tedesco, Levent'te ısrar ederek, oyuncuyu ilk 11 seçeneği yaptı. Oosterwolde tam bir süpürücü gibi oynadı. Direkten dönen iki topun olduğu ilk yarıda attığı gole rağmen Kerem'in net fırsatlarda elinin-ayağının titremesi de ilginç. Cumartesi günü, hepimizi yıldızlar geçidi bekleyecek."
"YUSUF FAHİR BABA GİBİ"
Mehmet Ayan/Hürriyet: "Kulübe zenginliği öyle bir varlık ki ne çıkartırsan çıkar sahaya genele yayılan bir özgüveni işaret ediyor. Bir de üstüne Musaba gibi Yusuf Fahir Baba’yı andıran yeni transfer olunca ilk yarıdaki Fenerbahçe ortaya çıkıyor. Bakmayınız 1-0’a iki direk, bol pozisyon, rakip ceza sahasında 18 topla buluşma, üçü isabetli 11 şut... Oyun egemenliği birkaç an dışında hep sarı lacivertlilerdeydi. Musaba’nın sağ kenar performansına, Kerem’in formayı bırakmama çabası da ilave olununca kanatlar işledi. Asensio 10 numarada etkin, Duran öndeki hareketli oyuna uyumlu performans sergiledi. İsmail ve Bartuğ da alan kapatmada başarılı olunca 1-0 az bile kaldı... İkinci yarı başlangıcında Samsunspor üç oyuncu değiştirdi. Topla haşır neşir olmaya gayret etti. Nispeten de oyunu aldılar ellerine. Ancak 67’de Musaba’nın asistiyle Duran, maçı da Karadeniz ekibinin ümitlerini de bitirdi."