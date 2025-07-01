Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler yeni transferde

Fenerbahçe forma lansmanının ne zaman olduğu, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni sezonda Adidas ile anlaşan Fenerbahçe, forma tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni sezon formalarını merak eden vatandaşlar bir yandan da gözlerini yeni transfer Jhon Duran'a çevirdi. Taraftarlar Jhon Duran'ın forma lansmanına gelme ihtimalini bekliyor. Peki, Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?