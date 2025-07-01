Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler yeni transferde
Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı için heyecan dorukta. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezon formalarının tanıtılacağı lansman etkinliğini büyük bir merakla bekliyor. Bu sezon itibarıyla yeniden Adidas ile anlaşan Fenerbahçe, klasik ve modern çizgileri bir araya getiren formalarını taraftarın beğenisine sunacak. Lansmanda sadece formalar değil, kulübün yeni transferi Jhon Duran’ın da sahne alıp almayacağı konuşuluyor. Peki, Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe forma lansmanının ne zaman olduğu, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni sezonda Adidas ile anlaşan Fenerbahçe, forma tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni sezon formalarını merak eden vatandaşlar bir yandan da gözlerini yeni transfer Jhon Duran'a çevirdi. Taraftarlar Jhon Duran'ın forma lansmanına gelme ihtimalini bekliyor. Peki, Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?