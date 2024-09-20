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Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Ligde geride kalan 5 haftada 5 galibiyet alan Galatasaray lider durumda bulunurken, 4 galibiyet ve 1 beraberliği olan Fenerbahçe'de 2 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, taraftarının da gücüyle derbiyi kazanmak istiyor. Derbinin merakla beklenen muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, yarın taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırlayacak. Son oynanan derbide rakibini deplasmanda 10 kişiyle 1-0 yenen Fenerbahçe, saha avantajını da kullanarak derbiyi kazanmak için maça çıkacak. Galatasaray ise liderliğini korumak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak kritik derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 3

DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe:

Livakovic, Mert-Çağlar-Djiku-Oosterwolde, Fred-İsmail (Amrabat), Tadic-Szymanski-Maximin, Dzeko

Galatasaray:

Muslera, Kaan-Sanchez-Abdulkerim-Jakobs, Torreira-Sara, Yunus (Sallai)-Mertens-Barış, Osimhen

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 4

FENERBAHÇE ZİRVEYE YÜKSELMENİN HESAPLARINI YAPIYOR

Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 5

TEK EKSİK OSAYİ SAMUEL

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 6

GALATASARAY'DA ZİYECH HARİÇ EKSİK YOK

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.

Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 7

GÖZLER KOSTİC'TE OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Transfer döneminin son bölümünde takıma katılan tecrübeli sol kanat oyuncusu, hazır olmadığı gerekçesiyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almamıştı.

Takımla çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.

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