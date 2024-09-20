Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Ligde geride kalan 5 haftada 5 galibiyet alan Galatasaray lider durumda bulunurken, 4 galibiyet ve 1 beraberliği olan Fenerbahçe'de 2 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, taraftarının da gücüyle derbiyi kazanmak istiyor. Derbinin merakla beklenen muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, yarın taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırlayacak. Son oynanan derbide rakibini deplasmanda 10 kişiyle 1-0 yenen Fenerbahçe, saha avantajını da kullanarak derbiyi kazanmak için maça çıkacak. Galatasaray ise liderliğini korumak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?