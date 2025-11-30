Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Zirveyi belirleyecek derbi için geri sayım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında taraftarı önünde Galatasaray ile derbi maçına çıkacak. Süper Lig'in bu sezon namağlup tek takımı olan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da bu üstünlüğünü korumak ve 3 puan alarak taraftarını sevindirmek istiyor. Galatasaray ise deplasmanda kazanmak ve liderliğini devam ettirme peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?