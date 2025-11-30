Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Zirveyi belirleyecek derbi için geri sayım
30.11.2025 10:32
AA
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Süper Lig'de 32 puanlı Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, sahasında Galatasaray karşısında kazanmak ve liderliği almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim eksik olurken, Galatasaray'da ise birçok önemli oyuncu kritik derbide forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında taraftarı önünde Galatasaray ile derbi maçına çıkacak. Süper Lig'in bu sezon namağlup tek takımı olan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da bu üstünlüğünü korumak ve 3 puan alarak taraftarını sevindirmek istiyor. Galatasaray ise deplasmanda kazanmak ve liderliğini devam ettirme peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
LİGDE NAMAĞLUP TEK TAKIM FENERBAHÇE
Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi.
Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.
GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle derbide sahaya çıkamayacak.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri.
Galatasaray: Uğurcan, Lemina, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sara, Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen.