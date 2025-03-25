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Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçı kazanan takım direkt olarak yarı finale yükselecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final) - 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen 2 takım, galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde maçın oynanacağı gün ve saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

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Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final) - 2

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray çeyrek final maçı 2 Nisan 2025 Çarşamba günü 20.45'te oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelede, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final) - 3

YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan derbi maçının galibi, Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle eşleşecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final) - 4

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

1 NİSAN SALI

20:30 Konyaspor - İskenderunspor

2 NİSAN ÇARŞAMBA

17:45 Trabzonspor - Bodrum FK

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 NİSAN PERŞEMBE

20 :30 Beşiktaş - Göztepe

ZTK YARI FİNAL VE FİNAL MAÇ TARİHLERİ

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025

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