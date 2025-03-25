Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçı kazanan takım direkt olarak yarı finale yükselecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen 2 takım, galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde maçın oynanacağı gün ve saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?