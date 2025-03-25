Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen 2 takım, galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde maçın oynanacağı gün ve saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?