Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti"

DAILY MAIL: Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından basın toplantısına katılmayı reddeden Jose Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu

"Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si bu sezon ilk kez Süper Lig'de mağlup olurken, eski Chelsea teknik direktörü bu sonucu hiç de iyi karşılamadı. Mourinho, maçın bitiş düdüğünün ardından fazla oyalanmak istemediğini belirterek, maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılmadan Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan ayrılma kararı aldı. Galatasaray'ın paylaşımında, kapağında Mourinho'nun üzgün göründüğü bir fotoğrafın yer aldığı, 'Ağlayan Biri' başlıklı bir kitabın photoshoplanmış görüntüsü yer aldı."