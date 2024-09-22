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Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti"

Deplasmanda oynadığı son 12 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye ait olan 12 maçlık rekoru egale etti. Sarı kırmızılıların galibiyeti dünya basının da geniş yer buldu. Dev maçla ilgili haberlerde başrol ise sarı lacivertli takımın dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho'nun oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti" - 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 6'da 6 yaptı.

Derbi dünya basınında da geniş yer buldu. 

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti" - 2

CORRIERE DELLO SPORT: Mourinho'ya Dzeko yetmedi: Osimhen ve Mertens kazandı.

"Okan Buruk'un takımı birinciliğini pekiştirerek puan farkını 5'e yükseltti."

Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti" - 3

AS: Icardi ve Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti-

"Portekizlinin ligdeki ilk yenilgisi İstanbul derbisinde oldu. Galatasaray zafere imza attı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı F.Bahçe'nin son Türkiye şampiyonu Galatasaray'a 1-3'lük ağır yenilgisi nedeniyle İstanbul'un Asya yakası kabus dolu bir gece yaşadı."

Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti" - 4

DAILY MAIL: Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından basın toplantısına katılmayı reddeden Jose Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu

"Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si bu sezon ilk kez Süper Lig'de mağlup olurken, eski Chelsea teknik direktörü bu sonucu hiç de iyi karşılamadı. Mourinho, maçın bitiş düdüğünün ardından fazla oyalanmak istemediğini belirterek, maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılmadan Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan ayrılma kararı aldı. Galatasaray'ın paylaşımında, kapağında Mourinho'nun üzgün göründüğü bir fotoğrafın yer aldığı, 'Ağlayan Biri' başlıklı bir kitabın photoshoplanmış görüntüsü yer aldı."

Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti" - 5

EXPRESS: Jose Mourinho, yenilginin ardından basın toplantısını atlayıp stadyumu terk etti 

"Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından düzenlenen maç sonu basın toplantısına katılmadığı ve stadı terk ettiği bildirildi."

Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti" - 6

MUNDO DEPORTIVO: Mourinho'nun ilk lig yenilgisi

"F.Bahçe, Portekizli teknik direktörün gelişinden bu yana Türkiye Ligi'nde ilk yenilgisini aldı ve lider Galatasaray 3 puan aldı"

Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti" - 7

SPORT MEDIASET: Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı

"Galatasaray, F.Bahçe'yi 3-1 mağlup etti ve Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma 5 puan fark atarak 18 puanla zirvede yer aldı."

Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti" - 8

FANPAGE.IT: Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt

"Galatasaray, Fenerbahce'yi kolaylıkla mağlup etti ve maç sonunda Portekizli teknik adamla alay ederek galibiyeti kutladı. Sarı kırmızılı kulübünün "Kazanan"ı Okan Buruk oldu."

Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti" - 9

FANPAGE.IT: Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt

"Galatasaray, Fenerbahce'yi kolaylıkla mağlup etti ve maç sonunda Portekizli teknik adamla alay ederek galibiyeti kutladı. Sarı kırmızılı kulübünün "Kazanan"ı Okan Buruk oldu."

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