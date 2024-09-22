Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya basınında! "Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti"
Deplasmanda oynadığı son 12 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye ait olan 12 maçlık rekoru egale etti. Sarı kırmızılıların galibiyeti dünya basının da geniş yer buldu. Dev maçla ilgili haberlerde başrol ise sarı lacivertli takımın dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho'nun oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 6'da 6 yaptı.
Derbi dünya basınında da geniş yer buldu.