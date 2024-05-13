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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - 1

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - 2

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - 3

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - 4

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Luan Peres, bugün yapılan idmanda topla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - 5

Dün akşam Kayserispor ile oynanan maça 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

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