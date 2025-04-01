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Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS ZTK maçı tarihi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakada, 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS ZTK maçı tarihi - 1

ZTK'da Fenerbahçe-Galatasaray maçına geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. İki takım 2024-2025 sezonunda 2 maç oynadı. Ligde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kadıköy’de rakibini 3-1’lik skorla yenerken, RAMS Park’taki mücadele de 0-0 sona erdi. İşte, kupada Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS ZTK maçı tarihi - 2

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı, 2 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS ZTK maçı tarihi - 3

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Bursa bölgesi hakemlerinden olan Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez derbide görev alacak.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS ZTK maçı tarihi - 4

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaptıran sarı-kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

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