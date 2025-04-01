Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS ZTK maçı tarihi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakada, 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
ZTK'da Fenerbahçe-Galatasaray maçına geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. İki takım 2024-2025 sezonunda 2 maç oynadı. Ligde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kadıköy’de rakibini 3-1’lik skorla yenerken, RAMS Park’taki mücadele de 0-0 sona erdi. İşte, kupada Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...