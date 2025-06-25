Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar

OSIMHEN'DE KRİTİK TARİH

Galatasaray golcü ve kale problemini sezon başlangıcı olan 4 Temmuz’a kadar çözmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki buluşmaya kadar ihtiyacı olduğu iki kritik pozisyonu doldurmayı amaçlıyor. Cim-Bom Yönetimi, hem Osimhen sorununun çözülmesi için çaba harcıyor hem de Muslera’dan sonra kaleye kimi teslim edeceğini belirlemek için uğraşıyor. Osimhen konusunda sürecin hızlanacağı ve sarı-kırmızılıların yıldız golcüden kararını geciktirmemesini beklediği belirtildi. (Fanatik)