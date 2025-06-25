NTV.COM.TR

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar

Transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor adına çarpıcı iddialar çıktı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar - 1

Kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başlamak için geri sayıma geçerken, transfer döneminin de başlamasına kısa bir süre kala dikkat çeken iddialar gündeme geliyor.

Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan da öne çıkan transfer haberlerini bir araya getirdik.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar - 2

EN-NESYRI ISRARI: 40 MİLYON EURO

Al Hilal’in, daha önce de gündemine gelen Fenerbahçe’nin santrforu Youssef-En Nesyri için bir kez daha Kanarya’nın kapısını çalacağı öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisinin teklifinin, yaklaşık 40 milyon euro olacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar - 3

OSIMHEN'DE KRİTİK TARİH

Galatasaray golcü ve kale problemini sezon başlangıcı olan 4 Temmuz’a kadar çözmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki buluşmaya kadar ihtiyacı olduğu iki kritik pozisyonu doldurmayı amaçlıyor. Cim-Bom Yönetimi, hem Osimhen sorununun çözülmesi için çaba harcıyor hem de Muslera’dan sonra kaleye kimi teslim edeceğini belirlemek için uğraşıyor. Osimhen konusunda sürecin hızlanacağı ve sarı-kırmızılıların yıldız golcüden kararını geciktirmemesini beklediği belirtildi. (Fanatik)

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar - 4

SKRINIAR YEŞİL IŞIK YAKTI

Fenerbahçe, Skriniar'a 3 yıllık sözleşme önerdi. En iyi teklifi Fenerbahçe'den alan 30 yaşındaki stoper sarı-lacivertlilere olumlu cevap verdi. (Sabah)

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar - 5

GALATASARAY'DAN DE PAUL ATAĞI

TuttoMercatoWeb’in haberine göre Atletico Madrid ile yollarını ayırması beklenen Rodrigo De Paul, Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar - 6

ORKUN İÇİN KARARI LAGE VERECEK

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Orkun Kökçü'nün geleceğine hocası Lage’nin karar vermesi bekleniyor. (A Bola)

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar - 7

ABOUBAKAR'A SÜRPRİZ TALİP

1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Kocaelispor, Vincent Aboubakar'a talip oldu. Deneyimli santrforun, Kocaelispor ile görüşmelerde bulunmak için önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacağı belirtildi. (Fanatik)

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar - 8

TRABZONSPOR'DAN SÜRPRİZ

Trabzonspor, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’te forma giyen Artem Bondarenko’yu gündemine aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar - 9

KOLO MUANI'DEN TRANSFER YANITI

Kolo Muani:  "Chelsea hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sadece Kulüpler Dünya Kupası'na odaklanmaya çalışıyorum. Turnuva bitince göreceğiz, sadece bana kalsa burada kalırdım, Juve'de gerçekten mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum"

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar - 10

POGBA ANLAŞMAYA VARDI

Paul Pogba, Monaco ile prensip anlaşmasına vardı. (Sky Sports)

DAHA FAZLA GÖSTER