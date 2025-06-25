Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi: Orkun, De Paul, Osimhen, Skriniar
Transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor adına çarpıcı iddialar çıktı.
Kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başlamak için geri sayıma geçerken, transfer döneminin de başlamasına kısa bir süre kala dikkat çeken iddialar gündeme geliyor.
Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan da öne çıkan transfer haberlerini bir araya getirdik.