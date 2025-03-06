Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? Kupada derbi heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynadıkları son derbi maçında 0-0 berabere kalan iki takım, çeyrek final eşleşmesinde rakibini yenerek kupadan saf dışı etmeye çalışacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?