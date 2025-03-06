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Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? Kupada derbi heyecanı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final eşleşmesi, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, taraftarının önünde Galatasaray'ı yenmek ve son lig mücadelesini telafi etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? Kupada derbi heyecanı - 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynadıkları son derbi maçında 0-0 berabere kalan iki takım, çeyrek final eşleşmesinde rakibini yenerek kupadan saf dışı etmeye çalışacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?

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Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? Kupada derbi heyecanı - 2

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray çeyrek final maçı 1, 2, 3 Nisan tarihlerinden birinde yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelede, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Mücadelenin net tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? Kupada derbi heyecanı - 3

YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan derbi maçının galibi, Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle eşleşecek.

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