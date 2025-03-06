Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? Kupada derbi heyecanı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final eşleşmesi, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, taraftarının önünde Galatasaray'ı yenmek ve son lig mücadelesini telafi etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynadıkları son derbi maçında 0-0 berabere kalan iki takım, çeyrek final eşleşmesinde rakibini yenerek kupadan saf dışı etmeye çalışacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?