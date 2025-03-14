Fenerbahçe - Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Türkiye Kupası’nda erken final mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Türkiye Kupası’nda Konyaspor, İskenderunspor, Trabzonspor, Bodrum FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe gibi takımlar çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Kupada gözler ise Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesine çevrildi. Her iki takımı da ligde önemli mücadeleler bekliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, derbinin tarihi…