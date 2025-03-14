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Fenerbahçe - Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın tarihi belli oldu. İki ezeli rakip bu sezon hem ligde hem de kupada başarılı olmayı hedefleyecek. Avrupa’da havlu atan Galatasaray ve Fenerbahçe ligde ise şampiyonluk mücadelesi veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası çeyrek final maç programını duyurdu. Çeyrek final karşılaşmaları Nisan ayının ilk haftası tamamlanacak. Peki Fenerbahçe - Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, derbinin tarihi…

Fenerbahçe - Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası) - 1

Türkiye Kupası’nda erken final mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Türkiye Kupası’nda Konyaspor, İskenderunspor, Trabzonspor, Bodrum FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe gibi takımlar çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Kupada gözler ise Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesine çevrildi. Her iki takımı da ligde önemli mücadeleler bekliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, derbinin tarihi…

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Fenerbahçe - Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası) - 2

FENERBAHÇE - GALATASARAY ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?


Türkiye Kupası’nda merakla beklenen çeyrek final karşılaşmalarının programı belli oldu. Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek. Karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

Fenerbahçe - Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası) - 3

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI 

1 NİSAN SALI

20:30 Konyaspor - İskenderunspor

2 NİSAN ÇARŞAMBA

17:45 Trabzonspor - Bodrum FK

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 NİSAN PERŞEMBE

20 :30 Beşiktaş - Göztepe

Fenerbahçe - Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası) - 4

ZTK YARI FİNAL VE FİNAL MAÇ TARİHLERİ

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025

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