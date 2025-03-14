Fenerbahçe - Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın tarihi belli oldu. İki ezeli rakip bu sezon hem ligde hem de kupada başarılı olmayı hedefleyecek. Avrupa’da havlu atan Galatasaray ve Fenerbahçe ligde ise şampiyonluk mücadelesi veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası çeyrek final maç programını duyurdu. Çeyrek final karşılaşmaları Nisan ayının ilk haftası tamamlanacak. Peki Fenerbahçe - Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, derbinin tarihi…
Türkiye Kupası’nda erken final mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Türkiye Kupası’nda Konyaspor, İskenderunspor, Trabzonspor, Bodrum FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe gibi takımlar çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Kupada gözler ise Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesine çevrildi. Her iki takımı da ligde önemli mücadeleler bekliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, derbinin tarihi…