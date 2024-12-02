Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 11. randevu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibini yenmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ya karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?