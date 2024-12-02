Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 11. randevu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Gaziantep FK ile mutlak galibiyet için kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı yenerek puanını 32'ye çıkarmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibini yenmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ya karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?