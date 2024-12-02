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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 11. randevu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Gaziantep FK ile mutlak galibiyet için kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı yenerek puanını 32'ye çıkarmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 11. randevu - 1

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibini yenmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ya karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 11. randevu - 2

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 11. randevu - 3

FENERBAHÇE SERİSİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 11. randevu - 4

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 11. randevu - 5

11. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Gaziantep FK, ligde 11. kez birbirine rakip olacak.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 10 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini 8 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi.

Söz konusu randevularda henüz beraberlik yaşanmadı.

Fenerbahçe'nin 24 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 11. randevu - 6

DJİKU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

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