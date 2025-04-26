Fenerbahçe, Gaziantep'te 1-0'dan geri dönerek kazandı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

GAZİANTEP FK 1-3 FENERBAHÇE

1' Maç başladı.

4' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Maxim'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

6' DİREK! Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Lungoyi'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruş direkten dışarı gitti.

10' Gaziantep FK'da Boateng, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

13' GOL! Gaziantep FK 1-0 öne geçti! Ceza sahası dışında topla buluşan Alexandru Maxim'in sert şutu ağlarla buluştu.

15' Fenerbahçe'de Filip Kostic, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

20' Gaziantep FK'da Husic, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

40' Gaziantep FK'da Alexandru Maxim, Dzeko'ya faulü sonrası sarı kart gördü.

43' GOL İPTAL! Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Gaziantep FK savunmasından seken topu Anderson Talisca tamamladı ve top ağlarla buluştu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, golden önce elle oynama tespit etti ve fileleri sarsan top geçersiz sayıldı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in yerine Youssef En-Nesyri oyuna dahil oldu.

56' GOL İPTAL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko'nun içeriye yerden ve sert gönderdiği topa topuğuyla vuran En-Nesyri'nin şutu ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi. VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

66' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı! Sarı - lacivertlilerde En-Nesyri, Viana'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Tonusluoğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

67' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Kostic çıktı. Dusan Tadic ve Szymanski oyuna dahil oldu.

68' GOL! Fenerbahçe beraberliği sağladı! Topun başına geçen Anderson Talisca, penaltıyı gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

69' GOL! Fenerbahçe öne geçti! Köşe vuruşu kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen Dusan Tadic'in ortasına iyi hareketlenen Edin Dzeko, kaleciyi mağlup etti ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

72' GOL! Fenerbahçe üst üste bulduğu gollerle farkı 2'ye çıkardı! Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ortasına vuruşunu yapan Fred'in şutu savunmadan döndü. Dönen topu yeniden tamamlayan Brezilyalı futbolcu, takımını 3-1 öne geçirdi.