Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kante Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?
09.02.2026 16:24
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında taraftarı önünde Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de bugün kazanması halinde Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşerecek olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Fenerbahçe'de gözler ise yeni transferler Kante ve Sidiki Cherif'te olacak. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kante Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, bu akşam Gençlerbirliği karşısında kazanarak Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri beli oldu. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kante Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
SİDİKİ CHERİF KADRODA
Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan kadroda yer almazken, yeni transfer Sidiki Cherif bu akşam kadroda yer alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.
TRABZON MAÇI ÖNCESİ 2 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaelispor deplasmanında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.
Kerem ve Musaba bu akşam sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.
GÖZLER KANTE'YE ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin bu akşamki maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.