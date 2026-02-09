Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında taraftarı önünde Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de bugün kazanması halinde Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşerecek olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Fenerbahçe'de gözler ise yeni transferler Kante ve Sidiki Cherif'te olacak. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kante Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?