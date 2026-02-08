Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kante oynayacak mı?

Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif yarın kadroda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.