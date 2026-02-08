Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kante oynayacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Ankara ekibi Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 46 puan toplayarak ligin 2. sırasında yer alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanmak ve liderlik için şansını sürdürmeye devam etmek istiyor. Fenerbahçe'de Gençlerbirliği ile oynanacak maçta tüm gözler N'golo Kante'de olacak. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kante oynayacak mı?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında zorlu Gençlerbirliği ile heyecan dozu yüksek bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanmak ve şampiyonluk mücadelesine devam etmek istiyor. Fenerbahçe tüm gözler dünyaca ünlü yıldız Kante'nin Gençlerbirliği karşısında forma giyip giymeyeceğine çevrildi. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kante oynayacak mı?
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif yarın kadroda yer alamayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.
KEREM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaelispor deplasmanında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.
Kerem, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.
KANTE OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin yarınki maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.