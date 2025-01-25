Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe karşısında
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadı'nda Göztepe'yi taraftarı önünde ağırlayacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında yenmek ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos'ta bu hafta ilk kez Kadıköy'e ayak basacak. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Transfer dönemine güzel bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi deneyimli isimleri kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de 2 idmana çıkan Diego Carlos, Mourinho'nun görev vermesi halinde Göztepe maçında sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?