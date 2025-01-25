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Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe karşısında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadı'nda Göztepe'yi taraftarı önünde ağırlayacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında yenmek ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos'ta bu hafta ilk kez Kadıköy'e ayak basacak. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe karşısında - 1

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Transfer dönemine güzel bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi deneyimli isimleri kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de 2 idmana çıkan Diego Carlos, Mourinho'nun görev vermesi halinde Göztepe maçında sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

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Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe karşısında - 2

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe karşısında - 3

FENERBAHÇE, GÖZTEPE'Yİ YENİP ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe karşısında - 4

DİEGO CARLOS KADIKÖY'E ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, yarın ilk kez Kadıköy'e çıkacak.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.

Carlos, teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe karşısında - 5

İSMAİL YÜKSEK HAFTALAR SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından forma giyebilecek.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.

İsmail, Mourinho'nun görev vermesi durumunda Göztepe karşısında ter dökecek.

Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe karşısında - 6

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

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