Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe karşısında

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Transfer dönemine güzel bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi deneyimli isimleri kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de 2 idmana çıkan Diego Carlos, Mourinho'nun görev vermesi halinde Göztepe maçında sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?